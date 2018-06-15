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До 22 градусов тепла ожидается в Московском регионе 15 июня

Москва
15 июня, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Осадков не ожидается

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сухая погода и слабый ветер ожидаются в Московском регионе в пятницу, 15 июня.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла. По прогнозам синоптиков, ветер ожидается переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В ночь на 16 июня температура воздуха в Москве опустится до 8-10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В Подмосковье днем в пятницу ожидается от 17 до 22 градусов, ночью - от 6 до 11 градусов тепла.

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