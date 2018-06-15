Один из старейших кинотеатров Москвы "Иллюзион" закрылся на ремонт до 24 августа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Филиал Госфильмофонда РФ - кинотеатр "Иллюзион", считающийся одним из старейших кинозалов Москвы, закрывается на косметический ремонт, который продлится до 24 августа. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь Госфильмофонда Дарья Аношина.

"С 15 июня по 24 августа "Иллюзион" закрывается на ремонт", - сказала пресс-секретарь. Она напомнила, что "Иллюзион", который был открыт в 1966 году в здании высотки на Котельнической набережной, давно нуждался в ремонте.

"Предполагается, что в итоге фасаду кинотеатра будет возвращен исторический вид - когда "Иллюзион был открыт, там не было никаких надстроек", - пояснила Аношина. Кроме того, во время ремонта поменяют пол в помещениях. "Сейчас там мрамор, но в очень в плохом состоянии, к тому же, его замена необходима и с точки зрения безопасности, - отметила пресс-секретарь. - Решено заменить его на более прочный материал - гранит".

Кроме того, в залах появится современное освещение, будет произведена чистка кресел и замена ковролина. "Лепнина и колонны останутся, это трогать не будем", - добавила пресс-секретарь. Торжественное открытие обновленного "Иллюзиона" состоится 24 августа, а для зрителей он распахнет свои двери 25 июня, когда здесь пройдет часть программы ежегодной акции "Ночь кино".

Представитель Госфильмофонда посетовала, что из-за многочисленных согласований финансирования проекта, о дате ремонта "Иллюзиона" стало известно буквально за несколько дней, и администрация уже успела вывесить график на июнь. "Сами сотрудники на это время уйдут в оплачиваемый летний отпуск", - сказала собеседница агентства.

В кинотеатре "Иллюзион" в центре Москвы уже более полувека идут лучшие фильмы мирового кинематографа из коллекции Госфильмофонда России, а также современные авторские картины. Зал кинотеатра рассчитан на 217 мест, здесь также проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами.