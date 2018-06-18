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Ретроспектива Дэвида Линча пройдет в московском кинотеатре "Юность" с 23 по 27 июня

Москва
18 июня, 7:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фильмы американского кинорежиссера Дэвида Линча покажут в кинотеатре "Юность" сети "Москино" с 23 по 27 июня. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами.

23 июня зрители увидят документальный фильм "Дэвид Линч: жизнь в искусстве" о пути режиссера в кино и искусстве. Приквел к сериалу "Твин Пикс", картину "Твин Пикс: сквозь огонь" покажут 24 июня. Это история о последних днях жизни Лоры Палмер, главной загадки сериала.

Показ фильма "Duran Duran: вне сцены" пройдет 25 июня. Линч снял концерт группы в Лос-Анджелесе в 2011 году на пленку. 26 и 27 июня зрителям покажут одни из самых известных и сюрреалистических картин режиссера - мрачный "Голова-ластик" и мистический "Шоссе в никуда".

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