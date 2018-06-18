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Власти Москвы закроют с 23 на 24 июня Парк Горького для проведения выпускных вечеров

Москва
18 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Выпускники смогут попасть на территорию парка, показав специальный браслет с персональным штрих-кодом

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Основные торжества, посвященные завершению учебного года, пройдут с 23 на 24 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве, на территорию которого участники смогут попасть, предъявив специальный браслет с персональным штрих-кодом, сообщила в понедельник пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В ночь с 23 на 24 июня в Москве для столичных школьников будут организованы выпускные вечера. <...> Для безопасности празднующих выпускной вечер выпускников на входе в Парк Горького будут организованы три последовательных линии контроля, размещены металлодетекторы. Вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии у каждого из входящих идентификационного браслета", - говорится в сообщении департамента.

В целях безопасности "вчерашние школьники не смогут беспрепятственно входить и выходить с территории празднования - индивидуальные браслеты со штрих-кодами позволяют сделать это только единожды". Кроме того, если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям.

Меры безопасности в Парке Горького будут обеспечены сотрудниками полиции и Росгвардии, а также нарядами частных охранных организаций, Для медицинского обеспечения будут задействованы пять бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, на акватории Москвы-реки, прилегающей к месту проведения мероприятия, будет организовано патрулирование катеров с дежурными сменами спасателей. "Для пресечения попыток купания в водоемах доступ к воде со стороны набережных Москвы-реки и других водоемов будет перекрыт металлическими барьерами", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях в Парке Горького примут участие порядка 20 тыс. человек из 215 московских школ. Еще одна крупная площадка празднования - Государственный Кремлевский дворец - примет 6 тыс. выпускников из регионов России. Более 16 тыс. человек отметят этот праздник в своих образовательных организациях, а еще 19 тыс. выпускников - вне городских площадок.

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