Доступ в культурное пространство на месте ГЭС-2 в Москве будет бесплатным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вход на культурную площадку, которую фонд V-A-C создает на месте бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, планируют сделать бесплатным. На площадке будут проходить, в частности, выставки, кинопоказы, концерты, спектакли, также будут работать открытые мастерские, куда сможет записаться любой желающий, сообщила во вторник ТАСС старший куратор фонда V-A-C Катя Чучалина.

"Мы начнем открывать ГЭС-2 в 2019 году - осенью заработают сначала открытые студии, а потом резиденции. А к весне 2020 года институция должна открыться целиком. Вход для посетителей будет свободным", - сказала собеседница агентства.

Реабилитировать фигуру художника

По словам Чучалиной, мастерские будут расположены в части ГЭС-2, получившей условное название "Своды". Там откроются не только художественные студии со всем необходимым оборудованием для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, но и студии звукозаписи, репетиционный зал, а также пекарня. Это будет место для встреч художников с публикой, которую пригласят к "самоорганизации жизни в этих мастерских и к координации процессов".

"На мой взгляд, в нашем обществе представление о работе художника искажено. Есть образ богемного безумца, тунеядца, неуравновешенной творческой личности, занятой личным самовыражением. Проектом наших открытых мастерских мы хотим изменить отношение общества к художнику, а также включить в процесс зрителя, ведь рабочие пространства составляют с выставочными одно целое и делают одно дело", - пояснила старший куратор фонда V-A-C.

Студии станут центром всего проекта ГЭС-2, отличающегося от традиционных музеев и культурных площадок, рассчитанных только на демонстрацию выставок, показ перформансов или спектаклей. В отличие от них в ГЭС-2 акцент делается на производстве. "Не так, что одно показали, убрали в запасники и достали другое. Смысл в делании, в производстве. ГЭС-2 нужен, чтобы всем вместе научиться создавать искусство, чтобы у любого человека появилась реальная возможность участвовать во всем, что происходит в институции", - пояснила собеседница агентства.

Общее пространство

Еще одной отличительной чертой проекта реконструкции ГЭС-2, которой занимается бюро автора Центра Помпиду Ренцо Пьяно - Renzo Piano Building Workshop, являются арт-резиденции и залы-трансформеры для театральных, музыкальных концертов, постановок и перформансов, из которых можно будет выйти в березовую рощу рядом с Патриаршим мостом. На двух гектарах земли, освободившихся от технических построек вокруг здания, планируется высадить более 600 взрослых деревьев, при этом в разных частях уровень земли поднимут на высоту от четырех до восьми метров.

На крыше установят солнечные батареи, что вместе со всеми другими альтернативными источниками позволит вырабатывать примерно 10% энергии, которая нужна зданию. "Вся крыша в батареях, а это около 5 тыс. квадратных метров", - рассказала старший куратор фонда V-A-C. Кроме того, демонтированные ранее промышленные трубы вернутся на свое историческое место, но уже в ином качестве - они будут забирать чистый воздух на высоте 70 м, который будет дополнительно фильтроваться, проходя через ветряные турбины, и они также будут участвовать в энергообеспечении здания.

Для ГЭС-2 будет разработана специальная акустическая система - посетитель сможет одновременно осматривать выставку и слушать концерт, проходящий в непосредственной близости. Принципиальным станет отсутствие изолированных помещений. "В то же время, если рядом будут проходить лекция и концерт, одно не будет мешать другому. Посетитель будет попадать в разные звуковые поля. Не придется закрываться в звуконепроницаемый зал, чтобы послушать музыку", - рассказала Чучалина.

Со стороны Болотной набережной, ближе к кинотеатру "Ударник", появится общественная зона, которая начнется снаружи и продолжится внутри здания. На этой площади, - "пьяцце", как определяют ее создатели, - разместятся не только кафе и рестораны, но также библиотека и книжный магазин.

О фонде

Фонд V-A-C основан в 2009 году по инициативе мецената, председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и куратора Терезы Иароччи Мавика. Помимо издательской деятельности, организации кураторской школы и выставок на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".