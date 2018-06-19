Температурный рекорд установлен в Москве 19 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рекорд высокой температуры был установлен 19 июня в Москве с начала года, воздух в столичном регионе прогрелся до 28 градусов. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Температура поднялась до 28 градусов, до этого рекорд был зафиксирован 2 мая 2018 года, когда воздух прогрелся до 27,9 градусов", - сказал он.

В ближайшие несколько дней погода в столице тоже будет жаркой. По данным Гидрометцентра, 20 июня температура воздуха составит 22 - 24 градуса, а 21 июня - 24 - 26 градусов.

В пятницу, 22 июня, столбик термометра может подняться до 28 - 30 градусов.