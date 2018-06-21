Просторные аптечные киоски для выдачи льготных лекарств появятся в столичных больницах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Благоустроенные аптечные пункты для выдачи льготных лекарств появятся в 150 московских больницах до конца 2018 года. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Кардинальная смена облика аптечных пунктов - это еще одно подтверждение пациентоориентированности наших медицинских организаций. Теперь пациент общается не с окошком, а видит самого специалиста, видит его глаза, чувствует его участие. До конца текущего года отремонтируют почти 150 городских аптечных пунктов, а полностью завершить работы мы планируем уже в следующем году", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Пункты будут оснащены новыми компьютерами, сканерами штрих-кодов, фармацевтическими холодильниками и прочим оборудованием. Всего в московских больницах расположены более 260 льготных аптечных пунктов. Большинство из них планируется отремонтировать до конца 2019 года.