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Просторные аптечные киоски для выдачи льготных лекарств появятся в столичных больницах

Москва
21 июня, 9:14 UTC+3

Аптечные пункты оснастят новыми компьютерами, сканерами штрих-кодов и фармацевтическими холодильниками

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Благоустроенные аптечные пункты для выдачи льготных лекарств появятся в 150 московских больницах до конца 2018 года. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Кардинальная смена облика аптечных пунктов - это еще одно подтверждение пациентоориентированности наших медицинских организаций. Теперь пациент общается не с окошком, а видит самого специалиста, видит его глаза, чувствует его участие. До конца текущего года отремонтируют почти 150 городских аптечных пунктов, а полностью завершить работы мы планируем уже в следующем году", - приводятся на портале слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Пункты будут оснащены новыми компьютерами, сканерами штрих-кодов, фармацевтическими холодильниками и прочим оборудованием. Всего в московских больницах расположены более 260 льготных аптечных пунктов. Большинство из них планируется отремонтировать до конца 2019 года.

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