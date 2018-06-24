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В Москве ожидается жаркая погода с грозой и кратковременным дождем

Москва
24 июня, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Воздух прогреется до 27 градусов

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье. Воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Днем в воскресенье в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха - 25-27 градусов, на востоке города - до 32 градусов. Местами прогнозируются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, порывы при грозе могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье ожидается плюс 22-27 градусов, на востоке региона - до 32 градусов.

Ночью также возможны дожди и грозы. Температура в Москве составит 12-14 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. По области будет 9-14 градусов.

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