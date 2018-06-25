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Парк "Фили" приглашает людей пожилого возраста на бесплатные занятия английским и фитнесом

Москва
25 июня, 12:12 UTC+3

Занятия проходят в рамках проекта "Московское долголетие"

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© Пресс-служба парка "Фили"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский парк "Фили" приглашает людей пожилого возраста на бесплатные занятия английским языком и физкультурой в рамках реализации проекта "Московское долголетие". Об этом ТАСС сообщил в понедельник исполняющий обязанности директора парка Азамат Чуков.

"Для людей старшего поколения открыты занятия по танцам, скандинавской ходьбе, различным видам гимнастики, английскому языку, информационным технологиям, общей физической подготовки", - сказал он, пригласив всех желающих присоединиться к организованным занятиям.

По словам Чукова, по мере востребованности проекта будут открываться новые группы и направления. "На данный момент на наши занятия ходят более 200 пенсионеров. Общее количество желающих растет с каждым днем", - отметил он.

Новые возможности 

Людям старшего поколения предоставляется шанс попробовать свои силы в различных направлениях и получить новые знания. Все занятия можно посещать бесплатно.

Недавно были упрощены и сами правила участия в проекте "Московское долголетие". Теперь, чтобы записаться на занятия, не нужно приходить в территориальные центры социального обслуживания. Достаточно прийти в парк и выбрать занятие на месте. Чтобы было проще определиться, в парке "Фили" введена программа лояльности - по воскресеньям с 14:00 до 17:00 здесь устраивают чаепитие для потенциальных кандидатов на занятие йогой, скандинавской ходьбой или, например, танцами. Во время бесед с инструкторами, работниками парка или пенсионерами, уже участвующими в программе "Московское долголетие", можно быстрее определиться с выбором активности.

На чаепитие могут приходить и молодые люди - в этом случае, если после лекции они приведут своих родителей, бабушек и дедушек, их ждут бонусы от парка "Фили". В дирекции парка отметили, что целевая аудитория проекта - люди старшего поколения в возрасте от 55 лет и старше, проживающие недалеко парков "Фили", им. 50-летия Октября и парка Олимпийской деревни.

О проекте

Проект правительства Москвы "Московское долголетие" призван расширить возможности поддержания здорового образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию. Пилотная программа проекта продлится до 31 декабря 2018 года. 

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