Власти Москвы продлили разрешения на строительство проблемного ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Москвы продлили разрешения на строительство, необходимые для завершения работ по возведению корпусов первой и второй очереди ЖК "Царицыно". Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Для завершения строительства корпусов третьей очереди разрешения продлены до третьего квартала 2020 года-первого квартала 2021 года", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Константина Тимофеева.

По словам Тимофеева, 15 и 16 июня 2018 года в Москве прошло собрание кредиторов и участников долевого строительства, было принято решение о продолжении финансово-хозяйственной деятельности бывшего застройщика жилого комплекса - компании "Московский комбинат хлебопродуктов" ("МХК").

"Это в свою очередь позволило продлить разрешения на строительство корпусов первой и второй очереди проекта", - сказал он.

Кроме того, решение о продолжении финансово- хозяйственной деятельности компании позволит в ближайшее время заключить договор подряда между АО "МКХ" и АО "Мосотделстрой №1" для проведения подготовительных работ на объекте и возобновления строительства, отметил руководитель Москомстройинвеста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЖК "Царицыно", один из самых сложных долгостроев города, планируется передать городской организации, которая станет новым застройщиком. Таким образом Москва выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Городским застройщиком ЖК "Царицыно" был выбран "Мосотделстрой № 1".

О долгострое

Строительство ЖК "Царицыно" с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ) Московский комбинат хлебопродуктов, входящий в группу компаний "Настюша", начал в 2006 году. Застройщик обязался полностью сдать объект в 2012 году, однако эти сроки неоднократно переносились. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено. Владелец группы Игорь Пинкевич находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве ЖК "Царицыно-1" и "Царицыно-2".