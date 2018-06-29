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Пожарные проверяют информацию о возгорании в ТЦ "Таганский пассаж" в Москве

Москва
29 июня, 20:21 дата обновления: 29 июня, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам источника ТАСС в экстренных службах, внешних признаков возгорания не наблюдается

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожарные выехали в торговый центр "Таганский пассаж" в центре Москвы для проверки информации о возгорании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожарно-спасательные подразделения проверяют здания торгового центра по адресу: Таганская улица, дом 3 после поступившей информации о возгорании", - сказал собеседник агентства. По его словам, внешних признаков возгорания не наблюдается.

В ТЦ произошло небольшое возгорание мусора, сообщил источник. "В торговом центре произошло загорание мусора в контейнерах, сейчас он потушен. Торговый центр работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация из здания не проводилась.
 

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