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Станцию московского метро "Стромынка" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году

Москва
30 июня, 12:00 UTC+3

Станция будет связана пересадкой с "Сокольниками"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют сдать строящуюся станцию столичного метрополитена на Большой кольцевой линии "Стромынка", которая будет связана пересадкой со станцией "Сокольники", к 2021 году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"Станция "Стромынка" держится на сваях, которые выполнены на 70%. Думаю, что к 2021 году мы должны эту станцию сдать", - сказал он.

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся новая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию (№ 11А). По завершению строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве - после Кольцевой и МЦК.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена

Перспективная схема развития Московского метрополитена

ТАСС нарисовал схему того, как будет меняться московское метро в ближайшие годы.

 

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