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На 19 станциях МЦК появились автоматы с прохладительными напитками

Москва
2 июля, 8:35 UTC+3

Помимо прохладительных напитков, в них будут продаваться шоколад, жевательная резинка, печенье, пирожные и сэндвичи

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) смогут приобрести минеральную воду, газировку, квас и морс в вендинговых автоматах на 19 станциях, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили 22 вендинговых автомата с прохладительными напитками.  В автоматах можно купить минеральную воду, сладкую газировку, квас и морс. Помимо прохладительных напитков, в них будут продаваться шоколад, жевательная резинка, печенье, пирожные и сэндвичи", - говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе Московской кольцевой железной дороги, на этих станциях также начали работать 20 автоматов по продаже зернового кофе разных сортов. В них пассажиры смогут приобрести американо, капучино, латте, горячий шоколад и холодный кофейный напиток.

Вендинговые автоматы с напитками и едой установили на 19 станциях МЦК из 31, среди них "Деловой Центр", "ЗИЛ", "Автозаводская", "Измайлово", "Владыкино", "Зорге", "Шелепиха". 

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