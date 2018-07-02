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Вестибюль станции метро "Рубцовская" в Москве выполнят с иллюзией трехмерного пространства

Москва
2 июля, 20:31 UTC+3

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, стены вестибюля будут стеклянными, а пол - гранитным

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фасад наземного вестибюля новой станции метро "Рубцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро покроют специальными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Об этом написал в понедельник "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Утвердили дизайн станции "Рубцовская", которая строится на Большой кольцевой линии московского метро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства", - уточнил мэр. По словам Собянина, стены вестибюля будут стеклянными, а пол - гранитным.

Как сообщил ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин, северо-восточный участок БКЛ, где находится "Рубцовская", планируется запустить в 2021 году. Всего на участке расположено шесть станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся новая линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию.

По завершении строительства в 2020-2021 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

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