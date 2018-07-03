В кассах метро появилась карта "Тройка", посвященная 90-летию Парка Горького

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тематическая карта "Тройка" с лавандовой лицевой и бирюзовой оборотной сторонами появилась в кассах станции метро "Парк культуры" в честь 90-летнего юбилея Парка Горького. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, появились в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии", - говорится в сообщении. Всего к юбилею столичного парка подготовили 10 тысяч транспортных карт со специальным тематическим дизайном.

Отмечается, что лицевая сторона проездного билета оформлена в лавандовом оттенке, а оборотная сторона карты "Тройка" - в бирюзовом.

"Дизайн карты к 90-летию разработала креативная команда Парка Горького. На лицевой стороне карты "Тройка" изображен логотип "go парк горького". Цифры 9 и 0 превратились в призыв и девиз этого лета - английский глагол go", - приводится на портале комментарий директора Парка Горького Марины Люльчук.