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Основные работы по ремонту асфальта у ВДНХ в Москве завершены

Москва
3 июля, 13:30 UTC+3

В ремонтных работах задействовали более 140 единиц специальной техники

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на территории, прилегающей к ВДНХ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Общая площадь работ по капитальному ремонту двухслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тыс. кв. м. Произведено и уложено более 22500 тонн асфальтобетонной смеси", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в ремонте было задействовано более 140 единиц специальной техники, над обновлением дорожного полотна трудились около 300 человек в круглосуточном режиме.

По словам Бирюкова, до завершения дорожно-ремонтного сезона в столице отремонтируют свыше 17 млн. кв. м асфальта.

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