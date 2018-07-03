Основные работы по ремонту асфальта у ВДНХ в Москве завершены

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на территории, прилегающей к ВДНХ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Общая площадь работ по капитальному ремонту двухслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тыс. кв. м. Произведено и уложено более 22500 тонн асфальтобетонной смеси", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в ремонте было задействовано более 140 единиц специальной техники, над обновлением дорожного полотна трудились около 300 человек в круглосуточном режиме.

По словам Бирюкова, до завершения дорожно-ремонтного сезона в столице отремонтируют свыше 17 млн. кв. м асфальта.