Онлайн-конференция "Женщины в бизнесе: инструменты поддержки"

Ответы на вопросы предпринимателей, принявших участие в онлайн-конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС на тему "Женщины в бизнесе: инструменты поддержки".

На вопросы предпринимателей отвечает статс-секретарь-заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова.

Вопрос: Я молодая мама в декрете, хочу начать свое небольшое дело по выпечке тортов. Какие у вас есть поддерживающие проекты?

(Анна Мишина, Ярославль)

Ответ: С 2016 года Корпорация МСП совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", а также Благотворительным фондом "В ответе за будущее" реализуется проект "Мама - предприниматель", ориентированный на женщин, в том числе находящихся в декретном отпуске.

Программа "Мама - предприниматель" это пятидневный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

В рамках программы проводится конкурс бизнес-планов участниц. Победительница в каждом из городов проекта может получить грант благотворительного фонда "В ответе за будущее" в размере до 200 000 рублей или его эквивалент - пакет бизнес-сервисов для стартапа.

В 2016 году в программе приняли участие шесть субъектов Российской Федерации, было обучено 158 женщин, которые разработали свои бизнес-планы, а авторы восьми лучших проектов защитили свои бизнес-планы перед независимым жюри и получили гранты.

В этом году участие в программе "Мама-предприниматель" примут не менее 20 регионов, в том числе в конце августа 2017 года планируется проведение тренинга в Ярославской области.

Более подробная информация о программе "Мама предприниматель", а также информация о возможности записи на тренинг размещена на сайте Корпорации в разделе "Программы обучения субъектов МСП" подраздел "Программа "Мама - предприниматель".

Вопрос: У вас есть специализированные программы поддержки именно для индивидуальных предпринимателей-женщин?

(ИП Алла Коновалова, Саратов)

Ответ:

Кроме программы Корпорации МСП "Мама - предприниматель" поддержку осуществляет МСП Банк. Он имеет специализированные кредитные продукты "Экспресс на текущие цели" и "Экспресс на инвестиции". Ставка для специального сегмента, к которому относится женское предпринимательство, составляет 10,6%. Финансовые продукты ориентированы на поддержку предпринимательниц, прошедших обучение по программам обучения Корпорация МСП, в том числе "Мама - предприниматель", и зарегистрированных на портале "Бизнес-навигатора МСП".

Вопрос: У меня четыре ателье по пошиву женской одежды. Сейчас заказов стало в разы больше, так как начала производить кожаные вещи для массового сегмента. Появились сложности в бизнес-процессах компании, есть ли у вас программы кураторства?

(Ю. Коваленко)

Ответ: Корпорация МСП в 2016 году сформировала с привлечением российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области поддержки предпринимательства, и высших учебных заведений две обучающие программы:

"Азбука предпринимателя" - программа тренингов для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с нуля. "Школа предпринимательства" - программа тренингов для действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса.

В дополнение к двум программам обучения корпорацией разработан комплект модулей по наиболее актуальным для предпринимателей темам, в том числе:

"Генерация бизнес-идеи";

"Финансовая поддержка";

"Консультационная поддержка";

"Имущественная поддержка";

"Инновационно-производственная поддержка";

"Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения";

"Проектное управление";

"Сертификация и лицензирование";

"Участие в государственных закупках";

"Проверки субъектов МСП";

"Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП".

Указанные обучающие программы реализуются на площадках региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время к реализации указанных обучающих программ присоединилось порядка 75 субъектов Российской Федерации.

Корпорацией предусмотрены несколько каналов записи на программы обучения: многофункциональные центры, сайт корпорации, центры поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации и партнерские площадки.

Календарь проведения тренингов размещен на сайте корпорации в разделе "Программы обучения субъектов МСП" подраздел "Календарь проведения тренингов по программам обучения Корпорации".

Вопрос: У вас есть обучающие курсы по участию в госзакупках для малого и среднего бизнеса? И где вообще найти список крупных госкомпаний, которые обязаны заказывать продукцию или услуги у мелких предпринимателей?

(Елена П., Рязань)

Ответ: Корпорация МСП в 2016 году сформировала с привлечением российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области поддержки предпринимательства, и высших учебных заведений две обучающие программы: "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства".

В дополнение к двум программам обучения Корпорацией разработан комплект модулей по наиболее актуальным для предпринимателей темам, в том числе "Участие в государственных закупках".

Указанные обучающие программы реализуются на площадках региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время к реализации указанных обучающих программ присоединилось порядка 75 субъектов Российской Федерации.

Корпорацией предусмотрены несколько каналов записи на программы обучения Корпорации: многофункциональные центры, сайт Корпорации, центры поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации и партнерские площадки.

Календарь проведения тренингов можно посмотреть на сайте корпорации.

Кроме этого, совместно с крупнейшими заказчиками с государственным участием Корпорация МСП проводит обучающие семинары по вопросам участия субъектов МСП в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" для предпринимателей в субъектах Российской Федерации.