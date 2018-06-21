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Госдума приняла закон о бессрочном выкупе МСБ арендуемого имущества

Корпорация МСП
21 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Он также создает возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, направленный на расширение имущественной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Закон устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) государственного и муниципального имущества, а также распространяет действие этого права на федеральное имущество, создает возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Согласно действующему законодательству, приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действует до 1 июля 2018 года, при этом условия выкупа зависят от срока нахождения имущества в аренде. В соответствии с законом, отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП согласно договору или договорам аренды для реализации преимущественного права выкупа.

Закон дает право органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления вносить земельные участки в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. На право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, будут проводиться специальные аукционы только среди субъектов МСП. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечни, заявители декларируют свою принадлежность к МСП путем представления в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме сведений из единого реестра субъектов МСП, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам МСП.

Закон запрещает передачу прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам. Также запрещаются переуступка и передача прав пользования в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, перенаем, передача в субаренду, за исключением субаренды субъектам МСП организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Документ был инициирован в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства от 2 июня 2016 года в целях расширения имущественной поддержки субъектов МСП.

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