Предприниматели Чувашии за последние два года привлекли 3,3 млрд рублей кредитных средств

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июня. /ТАСС/. Владельцы малых и средних предприятий республики Чувашия в период с 2016 по 2018 годы благодаря национальной гарантийного системе (НГС) поддержки, которую реализует корпорация МСП, смогли привлечь 3,3 млрд рублей кредитных средств. Об этом сказал в пятницу глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман на заседании круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку на тему "Проектное финансирование в субъектах РФ".

"В рамках НГС объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Чувашии, составил более 1,5 млрд рублей, что позволило им привлечь 3,3 млрд рублей кредитных средств за (последние) 2 года", - отметил Браверман.

Он добавил, что также есть "существенная динамика" в области участия малых и средних компаний региона в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. Так, с 2016 по 2018 год общий объем таких договоров составил 13,9 млрд рублей. При этом по сравнению с данными по итогам 2016 года (2,4 млрд рублей) в 2017 году этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза и составил 8,6 млрд рублей.