АСИ и Минпромторг запустят фонд для поддержки стартапов и МСБ

ТАСС, 22 июня. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ запустят венчурных фонд по поддержке стартапов, а также малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу сообщила журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с руководством институтов развития региона и представителями бизнеса в Калужской области.

"Мы [АСИ и Минпромторг] будем создавать венчурный фонд по поддержке технологических стартапов и компаний", - сказала Чупшева.

По ее словам, фонд будет заниматься защитой, финансированием проектов, сопровождать на переговорах с крупными корпорациями. "И малый бизнес, и средние компании, которые производят информационный продукт, сталкиваются со "стеклянным потолком", не могут выйти на глобальный рынок", - отметила гендиректор АСИ. Уже у 2018 году, по ее словам, откроется "витрина технологий". В течение года АСИ будет собирать региональные технологические и инновационные проекты для участия в выставках Минпромторга.

Чупшева добавила, что также есть договоренности с РВК, "Сколково", Сбербанком, Фондом развития интернет-инициатив о разработке стандарта для госкорпораций и компаний по сопровождению технологий и инноваций внутри страны и на внешних рынках.