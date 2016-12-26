Ученые из РФ добились повышения точности дистанционного измерения температуры воды

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Московского физико-технического института и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН исследовали эффективность различных методов измерения температуры воды на расстоянии с помощью спектроскопии, сообщила в понедельник пресс-служба МФТИ. Ученым удалось повысить точность измерения с 0,5 до 0,15 градуса. Исследование описано в журнале Optics Letters.
"Дистанционное измерение температуры воды в условиях быстротекущей смены климата - очень важная задача. Однако используемые методы радиометрии допускают ошибку порядка половины градуса. Новый метод спектроскопии позволит существенно повысить точность измерений", - приводит пресс-служба слова Михаила Гришина - одного из авторов исследования, аспиранта МФТИ, сотрудника лаборатории лазерной спектроскопии Научного центра волновых исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН.
Основой для исследования стало комбинационное рассеяние (КР) - явление, открытое в 20-е годы прошлого века. Его суть заключается в том, что свет, проходя через среду и рассеиваясь, изменяет длину волны, а значит, свой цвет. По тому, как изменился цвет (то есть, длина волны света), можно понять, какая у среды температура.
В ходе эксперимента ученые облучали воду импульсным лазером, а затем изучали рассеянный в обратном направлении свет с помощью спектрометра. В зависимости от температуры спектральная полоса КР воды изменяла форму и положение. Ученые обнаружили, что зависимость длины волны света от температуры воды очень точная и позволяет определить температуру с точностью до 0,15 градусов.
По словам ученых, исследования нужны для дистанционного измерения температуры в поверхностном слое океана в труднодоступных районах, например, в Арктике, где средняя температура растет в среднем вдвое быстрее, чем в целом на планете. С помощью новых методов можно измерять температуру в реальном времени с самолетов, спутников или беспилотников, облучая воду лазером и изучая спектр отраженного света.