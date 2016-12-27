СМИ: Роскосмос готовит эксперимент по 3D-печати живых тканей на МКС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" намерена провести эксперимент по 3D-печати живых тканей на борту Международной космической станции. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Валентина Уварова, представителя Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в ГК "Роскосмос").

Эксперимент, получивший шифр "Магнитный 3D-биопринтер", уже одобрен российскими учеными, и следующим этапом станет согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которую будут использовать для проведения эксперимента на МКС.

"Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа. Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции "Роскосмоса" и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС", - цитирует газета Уварова, директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства ОРКК.

Отмечается, что в подготовке и реализации эксперимента будут задействованы РКК "Энергия", ФГУП "ЦНИИмаш", Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).