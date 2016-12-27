Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Роскосмос готовит эксперимент по 3D-печати живых тканей на МКС

Наука
27 декабря, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Эксперимент, получивший уже одобрен российскими учеными, следующим этапом станет согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/EPA/NASA/ESA

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" намерена провести эксперимент по 3D-печати живых тканей на борту Международной космической станции. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Валентина Уварова, представителя Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в ГК "Роскосмос").

Эксперимент, получивший шифр "Магнитный 3D-биопринтер", уже одобрен российскими учеными, и следующим этапом станет согласование технического задания и конструкторской документации на научную аппаратуру, которую будут использовать для проведения эксперимента на МКС.

Смотрите также

Первый российский 3D-принтер в 2018 году отправится на МКС

"Прежде чем аппаратура попадет на МКС, предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа. Решение о времени проведения эксперимента относится к компетенции "Роскосмоса" и может быть принято после проведения всех необходимых мероприятий, которые сопутствуют подготовке и проведению космических экспериментов на МКС", - цитирует газета Уварова, директора департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства ОРКК.

Отмечается, что в подготовке и реализации эксперимента будут задействованы РКК "Энергия", ФГУП "ЦНИИмаш", Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
5
Ученые обнаружили на Дальнем Востоке останки животных, живших 50 тыс. лет назад
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
2
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
3
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
4
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
5
Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗО
6
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
Темы дня