СМИ: МЧС получило робота со способностью "видеть" радиацию

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский Центр по проведению специальных операций особого риска (ЦСООР) МЧС стал обладателем робототехнического комплекса, способного полностью заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических заводах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).
"В настоящее время работы над изделием завершены, прошедшие испытания полностью подтвердили характеристики, заложенные на этапе разработки. В этом году робот начал поставляться специалистам ЦСООР. Упрощенный вариант робота поставлялся в войска радиационной, химической и биологической защиты и принимал участие в учениях", - рассказали изданию в научном центре.
Как поясняется, "видеть" радиацию роботу позволяет прибор наблюдения - телегаммавизор, показывающий прямо на экранах пульта управления местоположение и силу источников радиации в виде цветных пятен.
Аппарат представляет собой шестиколесный вездеход длиной 1,5 м., шириной около 1 м. и весом порядка 250 кг. Робот может работать как в полностью автоматическом режиме по заранее заложенным алгоритмам, так и под управлением оператора через Wi-Fi или гибкий кабель на расстояния до 500 метров.