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На юге Китая найдены останки доисторической выдры размером с волка

Наука
23 января, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Эти животные населяли болота, реки и озера около 18 млн лет назад
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© The Cleveland Museum of Natural History

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Американские палеонтологи обнаружили в китайской провинции Юньнань кости одной из крупнейших выдр.

Новый вид получил название Siamogale melilutra. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Systematic Paleontology.

Кости доисторического животного были обнаружены в ходе палеонтологических исследований дна высохшего озера эпохи позднего миоцена (около 6 млн лет назад). Огромный череп (21 см в длину) позволяет предположить, что его обладатель весил около 50 кг и был размером с современного волка, подчеркивается в исследовании.

Современные выдры гораздо меньше. Типичные для Евразии речные выдры весят не более 10 кг, бразильские выдры - до 30 кг.

"Уникальность этого открытия в том, что исследователям удалось обнаружить череп, зубы, челюсти и некоторые другие элементы скелета этого животного. Это очень пригодится при изучении систематики, эволюционной истории и функциональной морфологии данного нового вида", - подчеркивает пресс-служба Кливлендского музея естественной истории. Глава департамента палеоботаники и палеоэкологии этого музея Дениз Су выступила одним из соавторов исследования.

С помощью компьютерной томографии удалось выяснить, что внешне представители вида Siamogale melilutra скорее были похожи на барсука, чем на современную выдру. В частности, у них была очень мощная челюсть, с помощью которой эти звери разгрызали особо крупных пресноводных моллюсков.

Гигантские выдры Siamogale melilutra принадлежат к древней ветви, которая до сих пор была известна ученым лишь по находкам отдельных зубов в Таиланде. Их обладатели населяли болота, реки и озера около 18 млн лет назад. Именно Таиланд дал название роду - Siamogale, а уточнение melilutra указывает на сходство животного с барсуком.

Посмотреть фотографии данной выдры и узнать больше об особенностях ее скелета можно на портале "Чердак".

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