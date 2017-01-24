NatGeo: новый вид краба назвали в честь Северуса Снейпа

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новый вид крабов, обитающих у побережья острова Гуам, назван в честь Северуса Снейпа - одного из персонажей романов о Гарри Поттере, а также в честь американского исследователя, обнаружившего этот новый вид.

Как сообщил в понедельник журнал National Geographic, обитатель коралловых рифов, получивший латинское наименование Harryplax severus имеет панцырь бледно-желтого цвета, что характерно для существ, обитающих на больших глубинах.

Впервые его обнаружил в 1998 году американский биолог-любитель Гарри Конли, совершавший погружения с аквалангом у острова Гуам на глубину до 100 метров. Второй подобный экземпляр попался ему в 2001 году. Через год Конли погиб при трагических обстоятельствах, и его коллекция перешла к биологу Густаву Паулау, передавшему ее для изучения специалистам по биологии в Сингапуре. Именно они выяснили, что два экземпляра с панцирями бледно-желтого цвета представляют новый вид, ранее не встречавшийся в водах Тихого океана.

#NewSpecies of #crab shares name with 2 @jk_rowling’s #HarryPotter characters & a hero researcher:https://t.co/tk7Ufnwb4O @HarryPotterFilm pic.twitter.com/UB7wVoeZwv — ZooKeys (@ZooKeys_Journal) 23 January 2017

Один из исследователей - Хосе Мендоса - подбирая название для нового вида, постарался сделать так, чтобы в нем нашло отражение и его любовь к циклу романов о Гарри Поттере, и в то же время была отдана дань уважения первооткрывателю - Гарри Конли, который "имел потрясающие способности делать редкие и интересные находки, как будто он пользовался помощью магии".

Гуам - тихоокеанский остров, являющийся неинкорпорированной организованной территорией Соединенных Штатов (не входящей в состав США, но являющейся их владением).