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NatGeo: новый вид краба назвали в честь Северуса Снейпа

Наука
24 января, 9:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Harryplax severus обитает у побережья острова Гуам. Панцирь краба бледно-желтый, что характерно для существ, обитающих на больших глубинах
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Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

© filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новый вид крабов, обитающих у побережья острова Гуам, назван в честь Северуса Снейпа - одного из персонажей романов о Гарри Поттере, а также в честь американского исследователя, обнаружившего этот новый вид.

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Как сообщил в понедельник журнал National Geographic, обитатель коралловых рифов, получивший латинское наименование Harryplax severus имеет панцырь бледно-желтого цвета, что характерно для существ, обитающих на больших глубинах.

Впервые его обнаружил в 1998 году американский биолог-любитель Гарри Конли, совершавший погружения с аквалангом у острова Гуам на глубину до 100 метров. Второй подобный экземпляр попался ему в 2001 году. Через год Конли погиб при трагических обстоятельствах, и его коллекция перешла к биологу Густаву Паулау, передавшему ее для изучения специалистам по биологии в Сингапуре. Именно они выяснили, что два экземпляра с панцирями бледно-желтого цвета представляют новый вид, ранее не встречавшийся в водах Тихого океана.

Один из исследователей - Хосе Мендоса - подбирая название для нового вида, постарался сделать так, чтобы в нем нашло отражение и его любовь к циклу романов о Гарри Поттере, и в то же время была отдана дань уважения первооткрывателю - Гарри Конли, который "имел потрясающие способности делать редкие и интересные находки, как будто он пользовался помощью магии".

Гуам - тихоокеанский остров, являющийся неинкорпорированной организованной территорией Соединенных Штатов (не входящей в состав США, но являющейся их владением).

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