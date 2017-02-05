Китайский ученый изобрел экологически чистую технологию производства чугуна и стали

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производства стали и чугуна, которая, как он утверждает, позволит избавить КНР от смога. Об этом специалист в воскресенье рассказал в интервью ТАСС.

По словам профессора, много лет проработавшего в Китайском научно-исследовательском объединении железа и стали, а в последнее время создавшего собственную компанию "Бэйцзин Силунь", последние 10-15 лет он совместно с группой молодых ученых трудился над идеей организации "зеленого" сталелитейного производства.

"Фактически мы смогли разработать бескоксовую технологию, когда вместо выбросов в атмосферу получается твердый отход. Как это происходит в деталях - мой секрет", - пояснил он.

Хоу Силунь отметил, что для внедрения его разработки на сравнительно небольшой фабрике потребуется порядка $1,5 млн. "Если же речь идет о гигантских концернах, там необходимо вложить в несколько десятков раз больше", - добавил он.

Собеседник отметил, что рассчитывает на китайскую программу "пояса и пути" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века - прим. ТАСС), а также на содействие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много ездить по СНГ, иногда по нескольку раз в год. Я уже обсуждаю этот вопрос с зарубежными партнерами, и некоторые из них готовы в этом году посетить Китай для переговоров по существу", - рассказал Хоу Силунь.

В ходе интервью внезапно выяснилось, что собеседнику, выглядящему лет на 65-70, в прошлом году исполнилось 83 года. "Я активно занимаюсь спортом: ежедневно делаю пробежки по 3,2 км, подтягиваюсь на перекладине в несколько подходов по восемь раз", - пояснил он. По словам ученого- предпринимателя, он чувствует себя молодым и преисполненным сил для реализации своих изобретений на практике.