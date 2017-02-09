Робот-бабочка поможет заменить вредный ручной труд в российском авиапроме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Разработанный петербургскими учеными робот-бабочка поможет заменить квалифицированный, но вредный ручной труд в российском авиапроме. Об этом сообщил ТАСС Виталий Янко, коммерческий директор группы компаний "Роботикум", где создали робота.

"Мы взялись роботизировать одну из важных операций механообработки в авиационной промышленности - размерную шлифовку турбинных лопаток. Сейчас эта работа выполняется вручную, это высокооплачиваемый, но вредный для здоровья труд, и люди на эти рабочие места не идут ни за какие деньги", - сказал он, уточнив, что этот труд оплачивается в несколько раз выше инженерного. "Новые алгоритмы по увеличению точности контактных операций, реализованные в роботе-бабочке, наглядно демонстрируют возможности нашего ноу-хау. Впереди - автоматизация таких операций в промышленности", - добавил Янко.

Робот-бабочка - это демонстрационный стенд, по треку в виде контура бабочки движется рыжий шарик, управляемый с помощью технического зрения. Система способна осуществлять 60 корректирующих, подхватывающих движений "крыла бабочки" в секунду, чтобы шарик не падал.

"По сути, мы сделали идеального робота-жонглера", - отметил собеседник агентства. "Система технического зрения настроена на отслеживание рыжего цвета, - пояснил он. - Если использовать эти алгоритмы управления системой для выполнения роботом ювелирных операций, например, на заводе "Сатурн", то можно будет заменить роботами всех шлифовщиков турбинных лопаток".

Внедрение в авиапром

Для того, чтобы внедрить разработку в производство, потребуется два года - они нужны ученым, чтобы понять, как система будет работать в контакте с материалом реальной детали. Янко отметил, что 98% алгоритмов, написанных для роботов, в реальной жизни не работают, так как не учитывают сопротивление среды, а у робота-бабочки сделан упор на реальные условия.

Затем предстоит оборудовать испытательный стенд, который отвечает требованиям НПО "Сатурн", которое намерено закупить технологию, и произвести первый прототип так называемой "ячейки", готовый к внедрению на производство. "Через три года мы планируем поставить на НПО "Сатурн" уже шесть робототехнических ячеек", - добавил Янко.

Директор по инновационному развитию НПО "Сатурн" (Рыбинск) Дмитрий Иванов подтвердил в интервью корр. ТАСС намерения предприятия закупить данную разработку, отметив, что формы сотрудничества обсуждаются. "Внедрить технологию в производство при правильно сформированной закупке можно в течение года. Разработка комплекса может занять от двух до трех лет, и этот срок полностью зависит от квалификации команды и полноты ее компетенций", - отметил Иванов.

Робот или человек?

По словам Янко, для того, чтобы обеспечить потребность авиационной промышленности России в турбинных лопатках, нужно втрое увеличить их выпуск. "Решения у этой задачи всего два - резко нарастить кадровый потенциал либо заменить квалифицированный труд шлифовальщиков турбинных лопаток роботами", - отметил он.

Иванов отметил, что "с точки зрения роста производительности, НПО "Сатурн" за счет внедрения разработки группы компаний "Роботикум" планирует увеличить объемы производства по конкретной технологической операции - шлифовке турбинных лопаток, в три раза. "Обращаю внимание: не всего объем производства, а по конкретной технологической операции", - подчеркнул он.

По словам Иванова, данная технология в первую очередь влияет на гибкость производственной системы, позволяет быстро адаптировать производственную систему к изменениям продуктового ряда и мелкосерийности в авиационной промышленности. "Если человека необходимо обучать для каждого типа операции, чтобы перевести все движения в навык, то робототехническая система это делает гораздо быстрее, и стабильность качества не зависит от квалификации и настроения работника", - уточнил он.

При этом Иванов подчеркнул, что "вопрос о замене шлифовщиков некорректен". "Рабочим, как это всегда делается в таких случаях, будет предложено пройти переобучение или перейти работать на другой производственный участок, - пояснил он. - Внедрение данной технологии нам необходимо не с точки зрения стоимости обработки, хотя и этот фактор немаловажен, а с точки зрения снятия ограничений "узкого места", связанного с необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, и требований к гибкости производственной системы".

Не только авиапром

Повышенная точность движений робота или его контактная работа с деталями, машинами или с человеком нужны во многих сферах. Например, та же группа ученых планирует разработку систем управления движением беспилотного конвертоплана - вертолето-самолетa, способного автономно зависать и садиться вертикально и при этом летать на дальние расстояния, что необходимо для геологоразведки и спасателей. Потребность в таких методах есть в хирургии, например, есть запрос от медицинских кругов на импортозамещение робота-ассистента хирурга DaVinci.

Разработчики робота-бабочки заключили договор с одним из институтов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого о совместном создании программы обучения студентов на основе этой демонстрационной модели, а в рамках одного из направлений Национальной технологической инициативы TechNet (соруководитель - Алексей Боровской, проректор Политеха по перспективным проектам), также на базе Политеха будет создаваться передовая производственная технология.