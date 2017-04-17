В Красноярске изобретен не имеющий аналогов в мире стройматериал из опилок

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КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) изобрели строительный материал из отходов деревобработки - абсолютно нетоксичный и не имеющий аналогов в мире, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.
"Учеными Института лесных технологий СибГАУ - опорного университета Красноярского края разработан новый экологически чистый водостойкий плитный материал из отходов деревообработки для использования в строительстве и производстве мебели. Уникальность новой разработки в том, что плиты экологически чистые, при производстве плит не используется клей, что делает их абсолютно нетоксичными", - сообщили в пресс-службе.
В СибГАУ пояснили ТАСС, что разработка уникальна и не имеет аналогов. По механическим свойствам красноярский материал из опилок не уступают плитам МДФ, ДСП и ДВП.
Также новый материал имеет более высокую водостойкость. После кипячения в воде в течение часа данные плиты сохраняют механические свойства, а иные подобные материалы разрушаются. Благодаря такой водостойкости эти плиты можно использовать в жестких условиях эксплуатации, например, для наружной отделки, несъемной опалубки, в качестве основы под кровельные материалы и полы.