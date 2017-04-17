Увеличивающий точность ГЛОНАСС радиотелескоп в Ленобласти построят к декабрю 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Радиотелескоп диаметром 13 метров, первый камень в основание которого заложили в обсерватории "Светлое" Ленинградской области, будет построен до декабря 2017 года. Ввод его в действие позволит увеличить точность определения земных координат российской навигационной системой ГЛОНАСС, рассказал ТАСС Александр Ипатов, директор Института прикладной астрономии РАН, в систему которого входит обсерватория "Светлое".

"От момента закладки первого камня нового радиотелескопа РТ-13 до его инаугурации пройдет менее года. Мы планируем завершить строительство телескопа к декабрю нынешнего года. Стоимость проекта составляет 200 млн, заказчиком является "Росстандарт", - сказал он.

Церемония закладки первого камня в основание радиотелескопа РТ-13 состоялась в рамках VII Всероссийской конференции "Фундаментальное и прикладное координатно-временное и навигационное обеспечение", начавшейся в Петербурге, став ярким моментом научного форума. В бронзовую капсулу представители РАН, "Росстандарта", научных институтов России заложили грамоту с обращением к потомкам, в которой обозначены цели строительства телескопа.

Завинтив крышку и надев каски, ученые во главе с Александром Ипатовым и и.о. вице-президента РАН Юрием Михайловым, забетонировали капсулу, передает корр. ТАСС с места события. Разровняв мастерком бетон, глава Института прикладной астрономии поздравил коллег с начинанием, "важным как для фундаментальной, так и для прикладной науки".

Радиоастрономическая обсерватория "Светлое" входит в комплекс "Квазар-КВО" Института прикладной астрономии. Всего в составе комплекса три обсерватории - в Ленобласти, в урочище Бадары (Бурятия) и в Карачаево-Черкесии.

Комплекс "Квазар-КВО" - базовая система фундаментального координатно-временного обеспечения России. Основное назначение комплекса обсерваторий заключается в проведении наблюдений внегалактических радиоисточников (квазаров) по геодезическим программам и обработка полученных наблюдений для получения информации о параметрах вращения Земли, координатах пунктов наблюдения и координатах квазаров.

Сеть обсерваторий

Трехэлементная сеть обсерваторий объединена с Центром корреляционной обработки в Санкт-Петербурге, где ведется первичная обработка и анализ данных. Все обсерватории комплекса в качестве основного элемента включают в себя 32-метровые радиотелескопы, в 2015 году построены, а в 2016 приняты в эксплуатацию два более современных 13-метровых радиотелескопа в обсерваториях "Зеленчукская" и "Бадары". Третий 13-метровый телескоп в обсерватории "Светлое" значительно расширит возможности независимой отечественной службы высокоточного и оперативного обеспечения системы ГЛОНАСС данными о всемирном времени.

Институт прикладной астрономии

Институт прикладной астрономии РАН - одна из крупнейших в мире научных организаций данного профиля. Он создан в 1987 году для обеспечения народного хозяйства СССР точными координатами. Институт выпускает Астрономический ежегодник, Морской астрономический ежегодник, Морской астрономический альманах, в котором содержатся полученные радиотелескопами Института уточненные координаты объектов ближнего и дальнего космоса, и участвует во многих российских и международных исследовательских проектах.

В течение всех 29 лет своего существования главной целью Института было создание инфраструктуры радиоастрономических исследований в России - за это время построено три обсерватории и 5 крупных радиотелескопов.