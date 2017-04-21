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Российские и французские зоологи открыли новые виды ядовитых моллюсков

Наука
21 апреля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ученые установили, что под названием Crassispira cerithina скрывались четыре разных вида
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© Юрий Кантор

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские ученые из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. А. Н. Северцова РАН в сотрудничестве с французскими коллегами из Национального музея естественной истории (Париж) обнаружили три новых вида ядовитых моллюсков, которые, как считалось раньше, были представителями одного вида. Об этом сообщила пресс-служба ИПЭЭ РАН. Работа ученых опубликована в Journal of Molluscan Studies.

"Считавшийся хорошо изученным вид ядовитых хищных морских брюхоногих Crassispira cerithina представляет собой комплекс из четырех разных видов, три из которых оказались новыми для науки" - говорится в пресс-релизе.

Ученые установили, что под одним названием скрывались разные виды, объединив морфологический анализ (метод классификации видов, при котором изучают внешнее и внутреннее строение организма) с молекулярно-филогенетическими методами. Сочетание обоих подходов дает результаты, которые говорят о том, что видовое разнообразие недооценено, и в природе имеются многочисленные комплексы сходных видов, которые ученые раньше не различали.

"Различия в структуре генов между двумя группами организмов не всегда достаточны для решения вопроса о принадлежности их одному или разным видам, поэтому мы использовали интегративный таксономический подход, то есть, использование всех возможных взаимодополняющих источников данных, включая и традиционную морфологию, и биогеографию, для подтверждения видовых гипотез. Концепция интегративной таксономии была впервые сформулирована в 2005 году американским зоологом французского происхождения Бенуа Дайратом", - приводятся в пресс-релиза слова руководителя исследования, доктора биологических наук Юрия Кантора.

Яд хищных моллюсков имеет большие потенциальные возможности для фармакологического применения. "Сырой" яд моллюсков - это целый комплекс, своеобразный "коктейль" из десятков и даже сотен пептидов. Про изученный "вид" Crassispira cerithinа ранее было опубликовано две статьи с описанием ядовитого секрета, однако авторы этих работ не знали в тот момент, что имеют дело с целым комплексом видов.

"Когда токсикологи исследуют яд, им приходится разрушать образец. Но при повторном опыте они могут не найти интересующие их вещества, потому что исследовали не один вид, а, как мы доказали, несколько. Колоссальная работа может быть проделана зря, если не проведен таксономический анализ", - объясняет практический интерес к изучению видового разнообразия Кантор.

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