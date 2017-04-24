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Китайские ученые примут участие в мониторинге редких арктических птиц на Ямале

Наука
24 апреля, 11:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Китайская сторона поможет российским коллегам с обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований птиц
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© Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые из Китая окажут помощь российским коллегам в мониторинге редких видов арктических птиц в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"В 2017 году ученые планируют продолжить начатое в прошлый полевой сезон изучение популяций редкого лесного подвида гуменника (водоплавающая птица отряда гусеобразных - прим. ТАСС) в ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточно-азиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований арктических птиц", - говорится в сообщении.

Договоренности о сотрудничестве достигнуты на прошедшей в Китае первой международной встрече по разработке скоординированного и эффективного мониторинга водно-болотных птиц Восточно-азиатского региона. "Встреча проходила по инициативе Китайской академии наук и собрала более 40 специалистов из девяти стран, от России на севере до Австралии на юге. Ямал представляла научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Софья Розенфельд, которая поделилась с зарубежными коллегами результатами и опытом организации такого комплексного мониторинга в Ямало- Ненецком автономном округе", - уточнили в пресс-службе.

В полевой сезон 2017 года планируется установить ошейники 12 птицам. Ранее ТАСС сообщал, что мечение нескольких особей передатчиками в 2015 и 2016 годах показало, что маршруты миграции и места зимовки лебедей, гнездящихся рядом на Ямале, разнесены на тысячи километров: малые лебеди из Байдарацкой губы (север ЯНАО) зимуют в Причерноморье, на Каспии, в Китае, а также в Узбекистане.

О проекте

Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии проводит мониторинг водоплавающих птиц на Ямале, изучает маршруты их миграции и места размножения на протяжении пяти лет. За это время получены новые данные о 26 арктических видах, в том числе краснокнижных. Исследования проводятся с использованием сверхлегкой авиации при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО и Межрегионального экспедиционного центра "Арктика".

По рекомендации ученых на территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней охоты. Также в 2016 году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в России удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики. Ученые из России, Германии, Нидерландов, Литвы и Индии во время совместной экспедиции на остров Колгуев (остров в Северном Ледовитом океане, административно подчиняется Ненецкому автономному округу) установили спутниковые передатчики на шестерых птенцов сапсанов.

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