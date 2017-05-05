Студенты смогут выполнять свои дипломные работы в форме стартапа

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стартапы смогут засчитываться в качестве дипломных работ. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", который разработала Минкомсвязь.
"Выпускные квалификационные работы в системе высшего образования могут быть выполнены в форме стартапов", - говорится в проекте. Уточняется, что такое нововведение может появиться в 2019 году.
Проект программы предполагает увеличение числа выпускников в сфере информационных технологий. "Количество выпускников высшего образования - профессионалов в сфере IT (составит) к 2020 году 60 тыс. человек, к 2025 году - 100 тыс. человек", - отмечается в документе.
По данным Минкомсвязи, в 2012 году в российских вузах было 27 тыс. бюджетных мест для IT-специалистов. Сейчас эта цифра составляет 42 тыс. человек.