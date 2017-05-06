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Археологи нашли древний заброшенный город на юго-западе Китая

Наука
6 мая, 10:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Предположительно, это руины древнего города Байя

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ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Исследователи древности обнаружили на территории юго-западной провинции Юньнань развалины древнего населенного пункта. Ученые предполагают, что это руины древнего города Байя, существовавшего в ранний период династии Тан (618-907 годы). Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Согласно историческим хроникам, этот населенный пункт состоял из двух частей. Найденные развалины предположительно относятся к т. н. "старому городищу" - месту первоначального нахождения Байя, который со временем переместился в иную локацию, прозванную учеными "новым городом".

"Судя по местонахождению обнаруженных нами руин, находящихся в относительной близости от "нового города", можно с большой степенью уверенности утверждать, что это и есть "старое городище", - рассказал журналистам археолог Хэ Цзиньлун, занимающийся исследованием проблематики, касающейся той отдаленной эпохи.

По его словам, в ближайшее время начнутся раскопки, которые прольют свет на малоизвестные детали быта людей, проживавших на территории провинции Юньнань и прилегающих к ней районов более тысячи лет назад.

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