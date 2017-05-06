Археологи нашли древний заброшенный город на юго-западе Китая

СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в годСпорт 6 мая, 10:46
СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"Спорт 6 мая, 10:30
Георгиевская лента: от высокой награды к символу ПобедыОбщество 6 мая, 10:20
Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" СевастополяОбщество 6 мая, 10:00
Вратарь ХК ЦСКА Сорокин переподписал контракт с клубом на новых условияхСпорт 6 мая, 9:56
"Анахайм" победил "Эдмонтон" в матче плей-офф НХЛ, отыгравшись со счета 0:3Спорт 6 мая, 9:54
Расходы на чемпионат мира по хоккею - 2017 составили €24,4 млнСпорт 6 мая, 9:32
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой ОтечественнойОбщество 6 мая, 9:00
Акция "Бессмертный полк" впервые проходит в ЯпонииМеждународная панорама 6 мая, 8:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Исследователи древности обнаружили на территории юго-западной провинции Юньнань развалины древнего населенного пункта. Ученые предполагают, что это руины древнего города Байя, существовавшего в ранний период династии Тан (618-907 годы). Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Согласно историческим хроникам, этот населенный пункт состоял из двух частей. Найденные развалины предположительно относятся к т. н. "старому городищу" - месту первоначального нахождения Байя, который со временем переместился в иную локацию, прозванную учеными "новым городом".
"Судя по местонахождению обнаруженных нами руин, находящихся в относительной близости от "нового города", можно с большой степенью уверенности утверждать, что это и есть "старое городище", - рассказал журналистам археолог Хэ Цзиньлун, занимающийся исследованием проблематики, касающейся той отдаленной эпохи.
По его словам, в ближайшее время начнутся раскопки, которые прольют свет на малоизвестные детали быта людей, проживавших на территории провинции Юньнань и прилегающих к ней районов более тысячи лет назад.