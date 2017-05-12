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МГУ и СПбГУ возглавили список самых эффективных грантополучателей РНФ

Наука
12 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Всего в 2016 году РНФ поддержал более 2,4 тыс. проектов и программ, которые были реализованы в 500 организациях

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Главное здание МГУ

Главное здание МГУ

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет возглавили рейтинг самых эффективных получателей грантов Российского научного фонда (РНФ) за 2016 год. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор фонда Александр Хлунов.

"Конечно, Московский государственный университет является лидером, потому что еще с советских времен это более 30% научного потенциала. Очень динамично развивается Санкт-Петербургский государственный университет. И мы видим, что целый ряд грантополучателей хотели бы перенести свои проекты в Санкт-Петербургский государственный университет. То есть там создаются условия для реализации научных проектов", - сказал Хлунов.

По его словам, 30% всех грантополучателей фонда дают 80% публикаций в международной базе данных Web of science, а также получают 76% всего финансирования фонда. Возглавляют список два университета, за которыми следуют академические институты и ряд вузов.

"По-прежнему в числе лидеров Институт прикладной физики РАН, здесь и институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, лидер в своей сфере Физико-технический институт имени Иоффе, хотя наращивают усилия и организации сферы образования, такие как Нижегородский государственный университет, Казанский федеральный университет, как, впрочем, и Уральский федеральный университет", - рассказал Хлунов.

Всего же в 2016 году РНФ поддержал более 2,4 тыс. проектов и программ, которые были реализованы в более 500 организациях. Итогом работы стали более 26,7 тыс. публикаций в научных журналах, 7,4 тыс. из которых в Web of science. Объем финансирования проектов в 2016 году составил 17,9 млрд руб.

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