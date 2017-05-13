Кабмин одобрил совместное использование странами СНГ ядерного предприятия в Казахстане

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения государств СНГ о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака (тороидальная камера с магнитными катушками, одна из моделей термоядерного реактора - прим. ТАСС). Документ опубликован на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением одобрен проект соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака", - говорится в справке к распоряжению.

Как отмечается на сайте кабмина, казахстанский материаловедческий токамак является уникальным экспериментальным комплексом, который позволяет проводить широкий спектр исследований как для модернизации существующих промышленных реакторов, так и для создания инновационных энергетических реакторных установок.

В соглашении определены направления сотрудничества, а также предусмотрено назначение компетентных органов и создание консультативного научно-технического совета. "Подписание соглашения создаст правовую основу для совместного использования учеными стран СНГ экспериментального комплекса на территории Казахстана", - добавили в правительстве.

Реализация соглашения, как уточняется, будет способствовать созданию механизма проведения научных исследований учеными из разных стран, обмену результатами исследований, образцами, материалами и программными средствами.