Участники конференции в Токио обсудят, как защитить Землю от астероидов

Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более $42 тыс.Международная панорама 15 мая, 5:27
"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 15 мая, 5:26
Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позицийСпорт 15 мая, 5:08
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшилисьМеждународная панорама 15 мая, 4:08
Первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обменуОбщество 15 мая, 4:07
В Магаданской области шестилетний ребенок получил пулевое ранение в головуПроисшествия 15 мая, 3:53
Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытанияМеждународная панорама 15 мая, 3:27
Мантуров: в России отзовут 14 тыс. автомобилей Audi и 5 тыс. Lada Kalina и GrantaЭкономика и бизнес 15 мая, 3:12
СМИ: сирийские войска вернули под контроль военный аэродром к востоку от АлеппоМеждународная панорама 15 мая, 1:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Международная конференция по проблемам защиты Земли от столкновения с малыми космическими телами начала сегодня работу в японской столице. В ней принимают участие ведущие специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства, японского аэрокосмического агентства JAXA. Россию на форуме представляет директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Как сообщили ТАСС организаторы конференции, в центре внимания окажутся вопросы сотрудничества по определению потенциально опасных комет или астероидов, выяснению возможного района столкновения с ними, способы оповещения и эвакуации населения. Планируется провести учения по отработке этих действий в случае потенциального обнаружения малой планеты диаметром 100-250 метров, угрожающей Земле.
Важной темой встречи станут также методики изменения траекторий движения малых небесных тел.
По данным японского аэрокосмического агентства JAXA, к настоящему времени зафиксировано около 16 тыс. небесных тел, способных потенциально угрожать нашей планете. Столкновение с ними может иметь огромные последствия: например, считается, что произошедший примерно 65,5 млн лет назад инцидент такого рода привел к резкому изменению климата на Земле и стал одним из факторов гибели динозавров.
Конференция, участие в которой подтвердили представители 20 стран, продлится до 19 мая.