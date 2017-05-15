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Участники конференции в Токио обсудят, как защитить Землю от астероидов

Наука
15 мая, 5:02 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Конференция, участие в которой подтвердили представители 20 стран, продлится до 19 мая

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Международная конференция по проблемам защиты Земли от столкновения с малыми космическими телами начала сегодня работу в японской столице. В ней принимают участие ведущие специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства, японского аэрокосмического агентства JAXA. Россию на форуме представляет директор Института астрономии РАН Борис Шустов.

Как сообщили ТАСС организаторы конференции, в центре внимания окажутся вопросы сотрудничества по определению потенциально опасных комет или астероидов, выяснению возможного района столкновения с ними, способы оповещения и эвакуации населения. Планируется провести учения по отработке этих действий в случае потенциального обнаружения малой планеты диаметром 100-250 метров, угрожающей Земле.

Важной темой встречи станут также методики изменения траекторий движения малых небесных тел.

По данным японского аэрокосмического агентства JAXA, к настоящему времени зафиксировано около 16 тыс. небесных тел, способных потенциально угрожать нашей планете. Столкновение с ними может иметь огромные последствия: например, считается, что произошедший примерно 65,5 млн лет назад инцидент такого рода привел к резкому изменению климата на Земле и стал одним из факторов гибели динозавров.

Конференция, участие в которой подтвердили представители 20 стран, продлится до 19 мая.

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