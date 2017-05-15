Российские ученые примут участие в проекте арктического дрейфа на судне "Поларштерн"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российские ученые из Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета примут участие в международном проекте дрейфа на судне "Поларштерн" в Арктике под названием "Мозаик". Об этом сообщил заместитель директора по научной работе и развитию Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Александр Макаров.

"Наш институт будет участвовать в этом проекте со 100-процентной вероятностью. Дрейф запланирован на 2019-2020 годы, в 2018 году начнется подготовка", - сказал он, уточнив, что проект приурочен к Году полярного прогнозирования, объявленный Всемирной метеорологической организацией. Он охватит период с середины 2017 по середину 2019 года.

По плану проекта "Мозаик" ледокол "Поларштерн", принадлежащее Институту полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Бремерхафен, Германия) будет вморожено в арктический лед и станет базой для ученых из разных стран для разноплановых научных исследований.

Судно "Поларштерн", в переводе с немецкого "Полярная звезда" построено и оснащено на верфях в Киле и Рендсбурге в 1982 году специально для арктических и антарктических исследований. Это первое судно, совершившее в 2008 году круговое плавание вокруг Северного полюса за одну экспедицию.