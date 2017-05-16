"Морской биобанк" для хранения образцов клеток открылся в Приморском океанариуме

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ресурсный центр "Морской биобанк" начал во вторник работу в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН) во Владивостоке. Современное криохранилище для сохранения клеточного материала построено в Приморском океанариуме, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
"Ресурсный центр "Морской биобанк" Национального научного центра морской биологии ДВО РАН является уникальным для России биобанком, предназначенным для хранения и научного использования биообразцов. Это ультрасовременное криохранилище. Имеющееся оборудование позволяет сохранять биообразцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и иных биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения", - сказал представитель ННЦМБ.
Оборудование "Морского биобанка" позволяет хранить образцы клеток при температурах от минус 80 до почти минус 200 градусов, а автоматизированные системы хранения биообразцов и сканирующий зондовый микроскоп - получать цифровое трехмерное изображение клеток. Также в банке будут храниться эмбрионы и личинки редких морских обитателей.
Как сообщил директор ННЦМБ академик РАН Андрей Адрианов, криохранилище станет одним из важнейших инструментов для научных исследований обитателей морей и позволит реализовать исследовательские проекты в области клеточных технологий. В частности, с его помощью будет проведена "инвентаризация генетического разнообразия", что подразумевает создание коллекции биологического материала, взятого у морских обитателей для последующего их использования в различных проектах. Среди последних - исследования в области молекулярной генетики и биохимии для поисков биохимических соединений, перспективных для создания новых лекарственных препаратов.
Национальный центр морской биологии создан в структуре Дальневосточного отделения (ДВО) РАН в прошлом году. В его состав входят Институт биологии моря ДФО РАН им. А. В. Жирмунского, Дальневосточный морской заповедник и научно-образовательный комплекс Приморский океанариум. Центр занимается широким кругом исследований обитателей морей Дальнего Востока.