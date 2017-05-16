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Антропологи из Канады распечатают на 3D-принтере древние оленьи упряжи, найденные на Ямале

Наука
16 мая, 14:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

В рамках проекта по восстановлению истории развития домашнего оленеводства в Арктике антропологи из Университета Альберта в течение месяца будут сканировать фрагменты находок из ЯНАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Антропологи из Университета Альберта (город Эдмонтон, Канада) распечатают на 3D-принтере фрагменты костяных частей оленьих упряжей, которые были найдены на территории древних археологических памятников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Проект направлен на изучение древнего оленеводства в регионе, сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Канадские антропологи изучают фрагменты костяных частей оленьих упряжей из коллекций археологических памятников Усть-Полуй (I в. до н. э. - I в. н. э.) и Ярте- VI (рубеж XI-XII веков). В Салехард Роберт Лозей и Татьяна Номоконова приехали в рамках проекта по восстановлению истории развития домашнего оленеводства в арктическом регионе с древних времен до наших дней. В течение месяца ученые будут сканировать фрагменты находок, чтобы в Университете Альберта распечатать их на 3D-принтере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем Роберт Лозей планирует изготовить точные костяные копии древних и средневековых упряжек, сравнить их современными аналогами и уже в следующем году вернуться на Ямал, чтобы одеть изделия на оленей. "Исследования проводятся в рамках гранта Фонда антропологических исследований Веннера Грена, реализуемого совместно с археологами Научного центра изучения Арктики", - уточнили там.

Сотрудничество археологов Научного центра изучения Арктики и антропологов Университета Альберта началось в 2015 году с визита Роберта Лозея и Татьяны Номоконовой в Салехард. В рамках проекта по становлению северного собаководства ученые также изучают костные останки собак на археологических памятниках ЯНАО. В частности, они планируют реконструировать облик древних собак, живших 2 тыс. лет назад. За время многолетних раскопок удалось обнаружить останки более 100 особей.

Усть-Полуй - археологический памятник, расположенный в черте города Салехарда. Он был обнаружен в 1932 году при строительстве здания, после чего археологи приступили к раскопкам, в ходе которых были найдены остатки жилых построек, очагов, обложенных камнями, древняя посуда, роговые и бронзовые изделия, а также древние кости рыб, птиц и собак. Городище Ярте-VI находится на южном берегу озера Ярте в 20 км к востоку от фактории Юрибей Ямальского района ЯНАО. Оно было открыто в 1990 году, на поверхности фиксировалось шесть округлых жилищных впадин и остатки оборонительного рва.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.

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