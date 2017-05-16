Археологи нашли в центре Москвы кладбище времен Петра I и руины основания древней церкви

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Часть древнего кладбища XVII века и руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях обнаружили археологи на Сретенке в Москве во время мониторинга работ по программе "Моя улица". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"При замене коммуникаций на Сретенке, возле дома № 20, в разрытой траншее обнаружили руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях. Рядом с фундаментом церкви были найдены каменные надгробия: одно с орнаментом в виде ленты с гранями и второе - фрагмент торца каменной плиты, которая стояла у изголовья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом месте с XVII века располагался храмовый некрополь.
Сама церковь была построена в 1681 году, а в 1935 году ее взорвали, построив на месте храма школу. Фундамент церкви не уцелел после взрыва, кладбище было практически разрушено. "Только в 1998 году при строительстве нового здания школы археологи нашли первые следы некрополя, в том числе человеческие останки, которые были перезахоронены", - отметили в пресс-службе мэрии. Новая находка выявила еще одну часть древнего кладбища.
Как сообщается, все найденные останки описаны специалистами, а в ближайшее время будет принято решение о месте их перезахоронения.