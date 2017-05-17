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"Росатом" изготовит корпус самого мощного в мире реактора на быстрых нейтронах в 2018 году

Наука
17 мая, 10:07 UTC+3 ВОЛГОДОНСК ВОЛГОДОНСК 17, мая. /ТАСС

Реактор МБИР будет работать в Димитровграде на площадке АО "ГНЦ НИИАР"

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© Петр Ковалев/ТАСС

ВОЛГОДОНСК, 17 мая. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (филиал АО "АЭМ-Технологии" в Волгодонске Ростовской области, входит в структуру "Росатома") планирует к концу 2018 года изготовить корпус для самого мощного в мире научно- исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который создается в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам директор по производству завода "Атоммаш" Виталий Шишов.

"Это многоцелевой исследовательский реактор. Перед нами поставлена задача изготовить (корпус - прим. ТАСС) в кратчайшие сроки. Мы в 2018 году должны отгрузить его", - сказал Шишов.

Реактор МБИР будет работать в Димитровграде на площадке АО "ГНЦ НИИАР" (Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов"). МБИР должен стать новой технологической платформой ядерной энергетики, в основе которой лежит переход на замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами, работающими на быстрых нейтронах.

Особенностью этой реакторной установки является трехконтурная схема передачи тепла от реактора к окружающей среде. В качестве теплоносителя первого и второго контура применяется натрий, третьего (контура турбоустановки) - вода. Тепловая мощность реактора - 150 МВт, проектный срок службы - 50 лет.

Завод "Атоммаш", расположенный в Волгодонске Ростовской области, входит в дивизион "Атомэнергомаш" компании "Росатом". Специализируется на изготовлении оборудования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС).

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