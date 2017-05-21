Университет ИТМО откроет магистерскую программу Art&Science для синтеза науки и искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Университет ИТМО вольется в мировой тренд развития образования и откроет магистерскую программу Art&Science, куда смогут поступить абитуриенты после окончания как технического, так и художественного бакалавриата. Об этом сообщил ТАСС член ректората вуза, куратор направления Art&Science, директор Музея оптики Сергей Стафеев.

"Подобные программы, направленные на подготовку специалистов-универсалов типа Леонардо-да-Винчи и Михаила Ломоносова уже появляются в мире, к сожалению, не в России. Мы в Университете тоже к этому идем и если не в 2018, то в 2019 году откроем первую в России магистерскую программу Art&Science, куда смогут поступить ребята, как с техническим, так и с художественным бакалавриатом за плечами", - сказал он.

Как заметил эксперт, есть только два способа познания мира - рациональный и иррациональный, и их совмещение дает наибольший синергетический эффект. Он привел в пример создателя объективов, которые сейчас широко используются в мобильных телефонах, советского ученого Михаила Русинова. "Это был не только ученый, но и композитор, он писал книги", - напомнил Стафеев.

Рынок труда уже начал охоту за интеграторами науки и искусства

По словам Стафеева, необходимость создания подобных образовательных программ уже диктуется запросами рынка труда. "Если раньше при устройстве на работу инженеров и программистов проверяли на определенные навыки, предлагалось решить задачи, то сейчас ситуация изменилась: первый тест дается на креативность мышления", - отметил он.

Зарплаты и востребованность на уровне программистов

Инженеры с компетенциями в сфере искусства в будущем, по мнению экспертов, смогут по востребованности соревноваться с программистами. Такой прогноз в развития инженерно-технического образования в России и в мире в целом сделал сегодня в беседе с корр. ТАСС Дмитрий Муромцев, заведующий кафедрой информатики и прикладной математики, руководитель международной лаборатории "Интеллектуальные методы обработки информации и семантические технологии", Университета ИТМО. Он стал сегодня одним из основных докладчиков на 7-м международном семинаре цикла "Art&Science: Наука. Искусство. Музей", который организован Университетом ИТМО совместно с Государственным Эрмитажем. Сергей Стафеев полностью согласился с этим прогнозом. "Это предопределено", - считает он.

По мнению Муромцева,"синтез инженерного и художественного образования уже не является далекой перспективой. Это уже происходит: у нас в университете есть группы, которые применяют компетенции инженеров и программистов в области искусства, например, светового дизайна, а в США есть государственная программа подготовки инженеров с буковкой "а" - "art". Это мировой тренд". Эксперт пояснил, что многие проекты в области синтеза инженерных и художественных компетенций глобальны: инженер может быть из одной страны, художник из другой, менеджер из третьей.

По его мнению, образование реагирует на вызов времени. "Человечество ежедневно создает огромное количество данных, накопилась критическая масса, что формирует запрос общества на новое качество осмысления и использования данных. Творческого осмысления, с помощью искусства", - сказал Муромцев.

Он предположил, что логика развития технологий и их проникновения в повседневную жизнь людей такова, что специалисты, работающие на стыке инженерных и художественных компетенций могут вырваться в лидеры по востребованности, сравнявшись с программистами по уровню оплаты труда и комфорта, который будут создавать для них компании. Сферы, где такие специалисты могли бы найти применение, по мнению эксперта - это PR в широком смысле, предполагающий и формирование позитивного восприятия компании и создание конкретных арт-объектов, это кинематограф, который всегда идет рука об руку с технологиями, и это крупные уличные акции, такие как световые шоу.

Когда-то также боялись телефона и лампочки

Муромцев отметил, что синтез технологий и искусства, который наметился в наши дни, "не что-то новое". Научные данные в области математики, геометрии, оптики широко применялись художниками античности, на этапе промышленной революции эту роль выполняла механика и техника, сейчас точкой соединения науки и искусства становятся большие данные (big data).

По словам эксперта, во все времена одна часть общества радостно приветствовала новшества и вводила их в свою повседневную жизнь, другая относилась настороженно. "Была немалая прослойка людей, которая не принимала электричество и телефон. Ничего нового в том, что и сейчас часть общества стремится провести барьер между реальной жизнью и синтезом технологий и искусства нет", - полагает он.

Семинар в Эрмитаже

Программа семинара "Art&Science: Наука. Искусство. Музей" реализуется Университетом ИТМО и Государственным Эрмитажем с ноября 2016 года по июнь 2017 года, Сергей Стафеев курирует проект со стороны ИТМО. В центре сегодняшней дискуссии были проблемы понимания предметов искусства, созданных с помощью робототехники, возможность создания голографических архивов, трансформации искусства с помощью технологий.