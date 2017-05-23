Абелевская премия по математике вручена в Осло французу Иву Мейеру

ОСЛО, 23 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Король Норвегии Харальд V передал во вторник Абелевскую премию по математике французскому ученому Иву Мейеру. Церемония вручения престижной научной награды, которую нередко называют Нобелевской премией по математике, состоялась во вторник в Осло.

Премия была присуждена Мейеру в марте за "основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов" - математических функций, широко применяемых сегодня для анализа, фильтрации и сжатия данных, в том числе фото- и видеоизображений. Как отмечают в Абелевском комитете, теория вейвлетов, разработанная в 70-х - 80-х годах XX века, лежит на стыке математики, вычислительной науки и информационных технологий. С помощью методов вейвлет-анализа и вейвлет-преобразования удалось существенно улучшить четкость снимков, которые получают с помощью магнитнорезонансных томографов и космических телескопов. Результаты работы Мейера и его коллег нашли применение и при попытках зафиксировать предсказанные в теории и открытые в феврале прошлого года гравитационные волны.

"На открытие вейвлета у меня ушло 3 месяца. Мои основные достижения лежат в иных областях. Так, доказательство гипотезы Альберто Кальдерона заняло 7 лет", - признался 77-летний математик перед вручением награды.

Прежние лауреаты

За 15 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы - в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США. Лауреат премии получает 6 млн крон ($720 тыс. по текущему курсу). Находясь в Норвегии, награжденные математики читают лекции студентам и школьникам.

Кем был Хенрик Абель

Абелевская премия получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,6 млн по текущему курсу) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи.

Абелевские правила

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять заслуженных математиков из разных стран. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.