Абелевская премия по математике вручена в Осло французу Иву Мейеру

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ОСЛО, 23 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Король Норвегии Харальд V передал во вторник Абелевскую премию по математике французскому ученому Иву Мейеру. Церемония вручения престижной научной награды, которую нередко называют Нобелевской премией по математике, состоялась во вторник в Осло.
Премия была присуждена Мейеру в марте за "основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов" - математических функций, широко применяемых сегодня для анализа, фильтрации и сжатия данных, в том числе фото- и видеоизображений. Как отмечают в Абелевском комитете, теория вейвлетов, разработанная в 70-х - 80-х годах XX века, лежит на стыке математики, вычислительной науки и информационных технологий. С помощью методов вейвлет-анализа и вейвлет-преобразования удалось существенно улучшить четкость снимков, которые получают с помощью магнитнорезонансных томографов и космических телескопов. Результаты работы Мейера и его коллег нашли применение и при попытках зафиксировать предсказанные в теории и открытые в феврале прошлого года гравитационные волны.
"На открытие вейвлета у меня ушло 3 месяца. Мои основные достижения лежат в иных областях. Так, доказательство гипотезы Альберто Кальдерона заняло 7 лет", - признался 77-летний математик перед вручением награды.
За 15 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы - в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США. Лауреат премии получает 6 млн крон ($720 тыс. по текущему курсу). Находясь в Норвегии, награжденные математики читают лекции студентам и школьникам.
Абелевская премия получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,6 млн по текущему курсу) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи.
Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять заслуженных математиков из разных стран. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.