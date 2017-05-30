Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменские ученые поняли, как микрокапли воды самоорганизуются в упорядоченные структуры

Наука
30 мая, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Изучение микрокапель, из которых состоит туман, облака или пар, позволит лучше понять действие загрязняющих агентов в земной атмосфере, а также биохимические процессы внутри живых клеток

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские ученые вместе с коллегами из США и Израиля приблизились к созданию математической модели самоорганизации микрокапелек воды, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам ученых, управляемые капельные кластеры могут стать очень удобными миниатюрными реакторами для детальных исследований реакций в каплях аэрозолей. Кроме того, изучение микрокапель позволит лучше понять действие различных загрязняющих агентов в земной атмосфере и также различных биохимические процессы внутри живых клеток.

Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Что такое микрокапли воды

Из взвешенных микрокаплей воды состоит туман, облака или пар над горячей кружкой чая. В норме они двигаются совершенно хаотично и не образуют каких-либо упорядоченных структур, но в 2003 года российские ученые во главе с сотрудником ТюмГУ Александром Федорцом показали, что при определенных условиях микрокапли, левитирующие над нагретой поверхностью воды, могут собираться в так называемые кластеры - упорядоченные структуры, состоящие из шестиугольников, в вершинах которых "висят" отдельные капли.

Результаты ученых

"До этого у нас было много частных работ, посвященных капельным кластерам, - рассказал корреспонденту ТАСС Федорец. - Мы исследовали вопросы, связанные с левитацией микрокапель, с температурными полями, определяющими эти процессы, искали различные способы управления кластерами. В новой же работе впервые проведен комплексный анализ основных физических процессов, сопровождающих формирование устойчивых капельных кластеров - в ней закладываются основы для физико-математической модели явления".

Так, в новом исследовании ученые оценили для системы микрокапель энтропию Вороного - величину, описывающую степень упорядоченности системы, и показали, что с ростом кластеров они становятся все более организованными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама