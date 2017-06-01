Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые с вертолета провели учет моржей, белух и тюленей в российской Арктике

Наука
1 июня, 9:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, июня. /ТАСС

Общая протяженность исследовательских полетов достигла почти 2 тыс. км

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:07'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:07'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© ТАСС/Видеостудия ИОРАН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российские ученые во время вертолетной экспедиции по прибрежным районам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провели учет морских млекопитающих - моржей, белух, нерп и тюленей - для оценки кормовой базы белых медведей в регионе, сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Биологи Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН при участии сотрудников Национального парка "Русская Арктика", Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России и Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика" провели вертолетный учет распределения морских млекопитающих на западном побережье Ямала и в Обской губе в районе поселка Сабетта", - отметили в департаменте

Экспедиция проходила в рамках проекта по мониторингу карско-баренцевоморской популяции белого медведя для оценки ее состояния в условиях изменения климата и возрастающего антропогенного воздействия в ЯНАО. Проект реализуется с 2016 года и направлен на углубленное изучение краснокнижного хищника с целью обеспечения безопасности присутствия человека на территории округа без нанесения урона живой природе.

"Аэровизуальные наблюдения велись с борта вертолета Ми-8Т авиакомпании "Ямал". Общая протяженность полетов составила почти 2 тыс. км, маршрут выбирался с учетом ледовой обстановки и погодных условий. Учет морских млекопитающих на припайном льду необходим для оценки кормовой базы белых медведей", - пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН сняли документальный фильм "Метка" о работе ученых во время экспедиции полевого сезона 2016 года на острове Шокальского в Карском море, в ходе которой впервые были установлены спутниковые передатчики на белуху и нерпу в данном регионе. Поездка была организована Советом по морским млекопитающим по договору с ОАО "Ямал СПГ". Тогда вблизи полевого лагеря участники экспедиции неоднократно замечали белых медведей и морских зайцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве
4
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
Темы дня
Загрузка...
Реклама