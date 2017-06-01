Ученые с вертолета провели учет моржей, белух и тюленей в российской Арктике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российские ученые во время вертолетной экспедиции по прибрежным районам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провели учет морских млекопитающих - моржей, белух, нерп и тюленей - для оценки кормовой базы белых медведей в регионе, сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.
"Биологи Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН при участии сотрудников Национального парка "Русская Арктика", Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России и Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика" провели вертолетный учет распределения морских млекопитающих на западном побережье Ямала и в Обской губе в районе поселка Сабетта", - отметили в департаменте
Экспедиция проходила в рамках проекта по мониторингу карско-баренцевоморской популяции белого медведя для оценки ее состояния в условиях изменения климата и возрастающего антропогенного воздействия в ЯНАО. Проект реализуется с 2016 года и направлен на углубленное изучение краснокнижного хищника с целью обеспечения безопасности присутствия человека на территории округа без нанесения урона живой природе.
"Аэровизуальные наблюдения велись с борта вертолета Ми-8Т авиакомпании "Ямал". Общая протяженность полетов составила почти 2 тыс. км, маршрут выбирался с учетом ледовой обстановки и погодных условий. Учет морских млекопитающих на припайном льду необходим для оценки кормовой базы белых медведей", - пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН сняли документальный фильм "Метка" о работе ученых во время экспедиции полевого сезона 2016 года на острове Шокальского в Карском море, в ходе которой впервые были установлены спутниковые передатчики на белуху и нерпу в данном регионе. Поездка была организована Советом по морским млекопитающим по договору с ОАО "Ямал СПГ". Тогда вблизи полевого лагеря участники экспедиции неоднократно замечали белых медведей и морских зайцев.