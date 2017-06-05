Палеонтологи заполнили "пробел" в родовом дереве динозавров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международный коллектив палеонтологов описал новый вид морского хищника плиозавра, таким образом, заполнив "ранненемеловой пробел" в их истории.

Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.

"Нового плиозавра назвали Luskhan itilensis, что основано на монгольской мифологии, где Луус-хан - предводитель духов воды, а Итиль - тюрко-монгольское название Волги. Скелет плиозавра был обнаружен в 2002 году в отложениях мелового периода (готеривский ярус раннего мела, около 130 млн лет назад) на берегу Волги в 20 км к северу от Ульяновска", - рассказал один из авторов работы, студент кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ Николай Зверьков.

Найденный ящер занимает место между юрскими и позднемеловыми плиозаврами. Однако некоторые черты нового вида озадачили ученых. Продвинутые плиозавры считаются суперхищниками, однако новый вид обладал довольно утонченным черепом с относительно мелкими зубами. Это указывает на то, что его добычей в основном была рыба и головоногие моллюски, при этом по форме черепа он напоминает представителей одной из групп меловых плезиозавров.

"Таким образом, новая находка показала, что экоморфологическое разнообразие плиозаврид было шире, а их эволюционная история сложнее, чем считалось ранее. Долгое время почти ничего не было известно о раннемеловых плиозаврах - это время в истории плиозавров принято называть "ранненемеловым пробелом". Однако находки последних лет позволили заполнить этот пробел", - считает Зверьков.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Ульяновского государственного университета, Ульяновского областного краеведческого музея, Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина, Аляскинского университета в Фэрбенксе (США), Королевского бельгийского института естественных наук, Смитсоновского института (США) и Оксфордского университета (Великобритания). Результаты работы опубликованы в научном журнале Current Biology.