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Археологи нашли древнерусский "логистический центр" в Великом Новгороде

Наука
7 июня, 18:53 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

При раскопках были найдены 21 печать и 30 пломб XI-XII веков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Научная экспедиция института археологии РАН обнаружила при раскопках в Великом Новгороде уникальный комплекс из 21 печати и 30 пломб XI-XII веков. Находки свидетельствуют, что на окраине древнего города существовал "логистический пункт", где принимали и отправляли пушнину, сообщил в среду ТАСС заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

"Во время раскопок археологи нашли редкий комплекс, состоящий из 21 печати и 30 пломб с датировкой второй половины XI - первой половины XII веков. Постройки на этом месте не сохранились, но можно предположить, что здесь был некий логистический пост, где проверяли, переупаковывали и опечатывали пломбами мешки с пушниной", - рассказал ученый.

По его словам, в русском средневековом государстве мех был основной валютой, и его отправляли на экспорт.

Гайдуков отметил, что сенсационной находкой стали 16 византийских свинцовых пломб. В мире таких насчитывается не более 400 штук, а за последние 130 лет было сделано всего около 50 подобных находок, отметил собеседник агентства. На печатях и пломбах изображены разнообразные святые, кресты, буквообразные знаки. Эта категория древностей пока слабо изучена, а изучается она около 200 лет, сказал он.

"Это открытие интересно не только для сфрагистики (науки, изучающей печати и оттиски - прим. ТАСС), но и для исследования пути товаров в государстве в первые 100-150 лет его существования", - отметил Гайдуков.

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