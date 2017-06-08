"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на Волге

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. Экспедиция "Флотилия плавучих университетов", в состав которой вошли ученые и студенты из нескольких российских вузов, отправились в четверг из Саратова по Волге, чтобы изучить экологические проблемы реки и ее побережья.

"Два научно-исследовательских судна, на борту которых порядка 40 человек, <...> ученые и студенты из Саратова, Томска, Владивостока и Новосибирска, сегодня отправились в экспедицию. Позже к ним присоединятся коллеги из Астрахани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга - общее количество участников составит около 100 человек", - сообщили в пресс-службе организатора экспедиции, Саратовского государственного технического университета.

По словам организаторов, участники научно-просветительской экспедиции будут общаться с жителями, проводить открытые лекции и мастер-классы по экологической безопасности.

"Кроме того, ученые планируют взять пробы воды и почвы, чтобы сравнить и оценить экологическое состояние Волги в разных районах Поволжья", - уточнили в ведомстве. Ученые также планируют уделить внимание развитию туризма в прибрежных регионах.

Проблемы экологии

На данный момент одна из главных проблем Волги, где существует целый каскад ГЭС и водохранилищ, связана с ее гидрорежимом. Неоптимальный гидрорежим усугубляет загрязнение реки: вода застаивается и сильно прогревается летом, при этом повышается содержание органики, активно развиваются сине-зеленые водоросли, которые приводят к цветению воды.

Вода насыщается токсинами, в ней уменьшается содержание кислорода, что вызывает гибель рыбы и других обитателей экосистемы. В результате численность основных видов промысловых рыб сокращается из-за загрязнения водоема и браконьерства.

Ранее сообщалось, что для решения проблем реки планируется реализовать приоритетный проект "Оздоровление Волги". Куратором проекта выступает заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, а заказчиком - Минприроды РФ. Цель проекта - улучшение ее экологического состояния.

За время реализации проекта планируется сократить объем загрязненных сточных вод на 80%, привести в порядок водоохранные зоны, обеспечить действенное регулирование в сфере водоотведения. На реализацию проекта будет направлено порядка 227 млрд руб.

Об экспедиции

Организатор научно-просветительской экспедиции "Флотилия плавучих университетов" - Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, который является опорным вузом региона. В 2016 году научно-просветительский проект "Гагаринский плавучий университет" получил премию неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.

"Флотилия плавучих университетов-2017" посвящена Году экологии в России и 250-летию экспедиции по Волге императрицы Екатерины Великой. Маршрут экспедиции в это году включает в себя путь из Саратова через Волгоград до Астрахани. Экспедиция пройдет и через территорию Калмыкии. Общая протяженность составит около двух тыс. километров.

Возвращение в Саратов запланировано на 2 июля.