В Мексике обнаружен древний стадион ацтеков с человеческими останками

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Руины древнего ацтекского стадиона для ритуальной игры в мяч обнаружен в Мехико, столице Мексики. На нем найдены человеческие останки. Об этом сообщил научный портал phys.org.

По данным портала, длина стадиона составляла примерно 50 метров. До наших времен сохранилась только его часть - лестница и трибуны. На самом стадионе были обнаружены шейные позвонки. Ученые полагают, что они принадлежат игрокам, которых приносили в жертву во время или после игры.

Рядом со стадионом был также обнаружен древний храм, посвященный богу жизни, света и мудрости Кетцалькоатлю. Во времена ацтеков он представлял собой большое прямоугольное сооружение с полукруглой конструкцией наверху. Ширина постройки составляла примерно 34 метра, а высота - около четырех метров. Предполагается, что храм был построен между 1486 и 1502 годами.

Храм и стадион находились в столице Ацтекской империи, городе Теночтитлан, на месте которого в настоящее время располагается Мехико.