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В Китае разработана технология получения бензина из углекислого газа

Наука
13 июня, 12:06 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В перспективе эта технология позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу

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© REUTERS/Luke MacGregor

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайские ученые предложили новую технологию переработки углекислого газа в бензин, которая позволит в перспективе снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Как сообщает газета Shanghai Daily, авторство новаторского метода принадлежит специалистам Шанхайского института перспективных исследований (Shanghai Advanced Research Institute), разработавшим технологию совместно с Лабораторией низкоуглеродной конверсии, науки и техники CAS Key Laboratory of Low-Carbon Conversion Science and Engineering.

Китай в настоящее время входит в число стран с самыми большими выбросами парниковых газов в атмосферу. Новая технология переработки может стать перспективным вариантом решения этой проблемы, поскольку углекислый газ - один из самых распространенных в атмосфере парниковых газов.

"В силу того, что парниковый газ чрезвычайно инертен, применявшиеся до этого методы его переработки приводили к получению таких химических веществ, как метанол. Наше же открытие позволяет перерабатывать его в химические вещества с двумя или более атомами углерода, например бензин. Данный метод показал свою эффективность благодаря разработке нового катализатора", - рассказал один из участников проекта Чжун Ляншу. При этом вырабатываемый бензин получается чистым без примеси нитрида и сульфида, который может вызвать кислотные дожди.

Несмотря на перспективность данной технологии, признают ученые, ее промышленное применение пока остается под вопросом из-за высокой стоимости переработки, по сравнению с получением бензина из ископаемого топлива. Тем не менее, считают авторы проекта, этот метод может в перспективе помочь в решении экологических проблем и снизить в будущем зависимость от углеводородов в производстве бензина.

Китай в последние годы добился заметных успехов и занял лидирующие позиции в мире по использованию экологически чистых источников энергии, но проблема экологии в стране по- прежнему стоит достаточно остро. Руководство КНР, как сообщалось ранее, поставило задачу в течение ближайших 20 лет сократить почти на треть выбросы парниковых газов в атмосферу.

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